الرياضة
خزينة آسفي تنتعش بـ 365 مليونا
مجلس الجهة يصرف مليارا و200 مليون لفائدة 15 فريقا تنتعش خزينة أولمبيك آسفي لكرة القدم بمنحة مالية قيمتها 365 مليونا، مخصصة للفريق من قبل مجلس جهة مراكش آسفي، إذ صادق على تخصيص دعم بقيمة مليار و200 مليون، لفائدة 15 فريقا. ويستفيد أولمبيك آسفي من منحة قيمتها 350 مليونا، إضافة إلىأكمل القراءة »
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