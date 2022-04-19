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الرياضة

“كورفا سود” تعود أمام الأهلي

منذ 56 ثانية
بلاغ مشترك للفصائل أكد قرار العودة حددت مجموعات المشجعين “كورفا سود”، موعد عودتها لمدرجات «المكانة»، لمساندة الرجاء في مبارياته المحلية والدولية. وذكر بلاغ مشترك لمجموعة من الفصائل المساندة للرجاء، أنها ستعود إلى المدرجات في إياب مباراة فريقها أمام الأهلي المصري، لحساب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وذكرت الفصائل أنهاأكمل القراءة »


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منذ 56 ثانية
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