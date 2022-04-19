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الرياضة

بوفال وأوناحي يتألقان مع أونجي

منذ 10 دقائق
LENS, FRANCE - NOVEMBER 26: Sofiane Boufal of Angers SCO celebrates scoring his side's first goal during the Ligue 1 Uber Eats match between RC Lens and Angers SCO at Stade Bollaert-Delelis on November 26, 2021 in Lens, France. (Photo by Sylvain Lefevre/Getty Images)
واصل الدوليان المغربيان سفيان بوفال وعز الدين أوناحي، تألقهما مع فريقهما أونجي الفرنسي، إذ ساهما في نيله تعادلا ثمينا من ملعب نانت، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 32 من «الليغ 1». وسجل بوفال هدفا في الدقيقة 18، من تمريرة حاسمة من أوناحي، قبل أن يسجل نانت التعادل بواسطة كاليفا كوليباليأكمل القراءة »


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