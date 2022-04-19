الرياضة
بوفال وأوناحي يتألقان مع أونجي
واصل الدوليان المغربيان سفيان بوفال وعز الدين أوناحي، تألقهما مع فريقهما أونجي الفرنسي، إذ ساهما في نيله تعادلا ثمينا من ملعب نانت، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 32 من «الليغ 1». وسجل بوفال هدفا في الدقيقة 18، من تمريرة حاسمة من أوناحي، قبل أن يسجل نانت التعادل بواسطة كاليفا كوليباليأكمل القراءة »
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