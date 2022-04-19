الرياضة
المحمدية يرتب أوراقه
حقق فوزا ثمينا على برشيد بحضور جمهور غفير واستنفار أمني رتب شباب المحمدية أوراقه الداخلية، بفوز ثمين على يوسفية برشيد، بهدفين لصفر في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس (الأحد)، بملعب البشير، ضمن الدورة 21 من بطولة القسم الأول. وأتى الفوز في نهاية أسبوع صعب، أعلن خلاله الرئيس هشام أيتأكمل القراءة »
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