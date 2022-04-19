وطنية
ضيعات لإبرام الصفقات المشبوهة
شركات «كبرى» تبسط يدها على المال العام بدعم الأصدقاء تحولت بعض الضيعات الكبيرة بضواحي سيدي علال البحراوي، إلى وجهة مفضلة لبعض أصحاب الشركات “الكبرى” والمتوسطة لإبرام الصفقات، التي يكون مصدرها بعض المسؤولين، الذين تحوم حولهم شبهات. ويقضي مسؤول معروف جل أوقاته، بعد الإفطار، متنقلا بين مقاهي حي الرياض وفيلات فاخرةأكمل القراءة »
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