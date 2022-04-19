fbpx
وطنية

ضيعات‭ ‬لإبرام‭ ‬الصفقات‭ ‬المشبوهة

منذ 28 ثانية
خالد‭ ‬سفير‭  (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
شركات‭ ‬‮«‬كبرى‮»‬‭ ‬تبسط‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬بدعم‭ ‬الأصدقاء تحولت‭ ‬بعض‭ ‬الضيعات‭ ‬الكبيرة‭ ‬بضواحي‭ ‬سيدي‭ ‬علال‭ ‬البحراوي،‭ ‬إلى‭ ‬وجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬لبعض‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ “‬الكبرى‭” ‬والمتوسطة‭ ‬لإبرام‭ ‬الصفقات،‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬مصدرها‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين،‭ ‬الذين‭ ‬تحوم‭ ‬حولهم‭ ‬شبهات‭.‬ ويقضي‭ ‬مسؤول‭ ‬معروف‭ ‬جل‭ ‬أوقاته،‭ ‬بعد‭ ‬الإفطار،‭ ‬متنقلا‭ ‬بين‭ ‬مقاهي‭ ‬حي‭ ‬الرياض‭ ‬وفيلات‭ ‬فاخرة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 28 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة