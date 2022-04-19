الصباح الفني
إليسا تتحفظ عن شريكها المغربي
أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، طرح أغنية جديدة، بعد عيد الفطر، عبارة عن “ديو “سيجمعها بفنان مغربي. ورفضت إليسا، خلال حلولها ضيفة على برنامج “مراحل” كشف هوية الفنان، ما دفع البعض إلى التوقع أنه المغني سعد لمجرد، سيما أنها التقت به أخيرا في باريس. ولم تكشف إليسا إن كانت الأغنية ستصورأكمل القراءة »
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