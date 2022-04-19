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الصباح الفني

إليسا‭ ‬تتحفظ‭ ‬عن‭ ‬شريكها‭ ‬المغربي

منذ 36 ثانية
اليسا
أعلنت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا،‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الفطر،‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ “‬ديو‭ “‬سيجمعها‭ ‬بفنان‭ ‬مغربي‭.‬ ورفضت‭ ‬إليسا،‭ ‬خلال‭ ‬حلولها‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ “‬مراحل‭” ‬كشف‭ ‬هوية‭ ‬الفنان،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬التوقع‭ ‬أنه‭ ‬المغني‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد،‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬التقت‭ ‬به‭ ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬ ولم‭ ‬تكشف‭ ‬إليسا‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الأغنية‭ ‬ستصور‭أكمل القراءة »


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