وطنية
تقارير المفتش العام أمام عبد النباوي
وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن أولويات اجتماعه المنعقد اليوم (الثلاثاء)، الاستماع إلى تقارير المقررين في الملفات التأديبية المحالة على المجلس، بشأن إخلالات مهنية منسوبة إلى قضاة عهد إليهم البحث فيها، لاتخاذ القرار المناسب في شأنها بناء على تلك التقارير. وأفادت مصادر «الصباح» أن الجلسة نفسها ستعرف دراسة تقارير المفتشيةأكمل القراءة »
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