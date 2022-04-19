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رمضانيات المعهد الفرنسي بالبيضاء
تنظيم أمسيات للموسيقى الروحية ليلة كل جمعة أعلن المعهد الفرنسي بالبيضاء عن برنامج الدورة 16 من ليالي رمضان للموسيقى الروحية، بتنظيم أمسية موسيقية ليلة الجمعة من كل أسبوع خلال الشهر الجاري، بشراكة مع بنك مصرف المغرب. وانطلقت فعاليات النشاط يوم ثامن أبريل الجاري بحضور يونس باعمي، لتتم برمجة الثنائي مهديأكمل القراءة »
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