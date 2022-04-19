أسواق
انطلاق الرحلات البحرية للمسافرين دون سيارات
استأنفت شركة النقل البحري “إف إر إس” رحلاتها اليومية مع المغرب، بعد إعادة فتح الخطوط التي تربط ميناءي طنجة المدينة و طنجة المتوسط، بميناءي طريفة والجزيرة الخضراء. واستقل أكثر من مائتي راكب عبارات الشركة على متن أولى الرحلات. وانضم روني موريانا، المدير العام للشركة لأول رحلة انطلقت من ميناء طريفة،أكمل القراءة »
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