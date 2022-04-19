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أسواق

انطلاق‭ ‬الرحلات‭ ‬البحرية‭ ‬للمسافرين‭ ‬دون‭ ‬سيارات

منذ 39 ثانية
استأنفت‭ ‬شركة‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ “‬إف‭ ‬إر‭ ‬إس‭” ‬رحلاتها‭ ‬اليومية‭ ‬مع‭ ‬المغرب،‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الخطوط‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬ميناءي‭ ‬طنجة‭ ‬المدينة‭ ‬و‭ ‬طنجة‭ ‬المتوسط،‭ ‬بميناءي‭ ‬طريفة‭ ‬والجزيرة‭ ‬الخضراء‭. ‬واستقل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬راكب‭ ‬عبارات‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬أولى‭ ‬الرحلات‭.‬ وانضم‭ ‬روني‭ ‬موريانا،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة‭ ‬لأول‭ ‬رحلة‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬طريفة،‭أكمل القراءة »


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