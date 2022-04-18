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3500‭ ‬مليار‭ ‬لتقليص‭ ‬الفوارق‭ ‬المجالية

منذ 23 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬اللقاء  ‭(‬خاص‭)‬
البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭ ‬لفك‭ ‬العزلة‭ ‬والولوج‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬بالعالم‭ ‬القروي كشفت‭ ‬حصيلة‭ ‬برنامج‭ ‬تقليص‭ ‬الفوارق‭ ‬المجالية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬القروي‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬مشروع،‭ ‬باستثمارات‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬35‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭.‬ وتقدر‭ ‬التكلفة‭ ‬المالية‭ ‬الإجمالية‭ ‬للبرنامج‭ ‬للفترة‭ ‬2023‭-‬2017‭أكمل القراءة »


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