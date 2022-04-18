أخبار 24/24
3500 مليار لتقليص الفوارق المجالية
البرنامج يهدف إلى توفير البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية بالعالم القروي كشفت حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي الذي أعلن عنه الملك في 2015، عن تنفيذ أزيد من ثمانية آلاف مشروع، باستثمارات تقدر بـ 35 مليار درهم. وتقدر التكلفة المالية الإجمالية للبرنامج للفترة 2023-2017أكمل القراءة »
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