وطنية
بوادر هدر للمال العام في “فرصة”
لمهاجري انتقد تهميش ولاة وعمال وقطاعات حكومية ومنح الفرصة لشركة تطاردها ملفات فساد انضم نواب من الأغلبية الحكومية إلى منتقدي برنامج «فرصة»، الذي تم «تفويته» من قبل وزيرة السياحة، إلى الشركة الوطنية للهندسة السياحية، التي ينتظر أن تحال بعض ملفاتها على محاكم جرائم الأموال بسبب تقارير للمجلس الأعلى للحسابات. ورافقأكمل القراءة »
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