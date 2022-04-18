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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬يبدع‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ ‬دينية

منذ 24 ثانية
أطل‭ ‬الفنان‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد‭ ‬على‭ ‬جمهوره‭ ‬ومتابعيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنية‭ ‬طرحها،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬التوبة‭”.‬ واختار‭ ‬لمجرد،‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جديده‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أغنية‭ ‬دينية،‭ ‬لمناسبة‭ ‬رمضان،‭ ‬حققت‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬طرحها‭ ‬نسب‭ ‬مشاهدة‭ ‬كبيرة‭.‬ وتعاون‭ ‬لمجرد‭ ‬لإنجاز‭ ‬الأغنية‭ ‬مع‭ ‬إيهاب‭أكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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