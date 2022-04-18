الصباح الفني
لمجرد يبدع في أغنية دينية
أطل الفنان سعد لمجرد على جمهوره ومتابعيه من خلال أغنية طرحها، مساء الخميس الماضي، على قناته على موقع “يوتوب”، تحمل عنوان “التوبة”. واختار لمجرد، هذه المرة، أن يكون جديده عبارة عن أغنية دينية، لمناسبة رمضان، حققت بعد ساعات قليلة من طرحها نسب مشاهدة كبيرة. وتعاون لمجرد لإنجاز الأغنية مع إيهابأكمل القراءة »
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