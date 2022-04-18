وطنية
تحالف اليسار يواصل مسار التوحيد
قرر تحالف فدرالية اليسار الدعوة إلى اجتماع الهيأة التقريرية للتحالف يوم 8 ماي المقبل بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة، لمتابعة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الاندماجي، الذي انخرطت فيه المكونات الثلاثة للتحالف. وأكد أعضاء المجلس الوطني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في دورة الفقيد نوبير الأموي، المنعقد أخيرا ببوزنيقة، على انخراط كافة مناضلاته ومناضليهأكمل القراءة »
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