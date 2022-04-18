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وطنية

تحالف‭ ‬اليسار‭ ‬يواصل‭ ‬مسار‭ ‬التوحيد

منذ 22 ثانية
قرر‭ ‬تحالف‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬الهيأة‭ ‬التقريرية‭ ‬للتحالف‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬ماي‭ ‬المقبل‭ ‬بالمركز‭ ‬الدولي‭ ‬للشباب‭ ‬ببوزنيقة،‭ ‬لمتابعة‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬الاندماجي،‭ ‬الذي‭ ‬انخرطت‭ ‬فيه‭ ‬المكونات‭ ‬الثلاثة‭ ‬للتحالف‭.‬ وأكد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي،‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الفقيد‭ ‬نوبير‭ ‬الأموي،‭ ‬المنعقد‭ ‬أخيرا‭ ‬ببوزنيقة،‭ ‬على‭ ‬انخراط‭ ‬كافة‭ ‬مناضلاته‭ ‬ومناضليه‭أكمل القراءة »


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