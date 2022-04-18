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أحلام تحيي حفلا بالبحرين تحيي النجمة الإماراتية أحلام، حفلا غنائيا في البحرين، في عيد الفطر، ومن المنتظر أن تقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها. وأحيت النجمة أحلام، حفلا غنائيا فبراير الماضي في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطربأكمل القراءة »
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