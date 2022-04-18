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الصباح الفني

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منذ 29 ثانية
وهم‭ ‬بصري‭ ‬يكشف‭ ‬طبعك شاركت‭ ‬قناة‭ “‬برايت‭ ‬صايد‭” ‬على‭ “‬تيك‭ ‬توك‭” ‬صورة‭ ‬لوهم‭ ‬بصري‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬المتابعين‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬مدى‭ ‬رضاهم‭ ‬عن‭ ‬حياتهم‭. ‬وأوضحت‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬صوتي‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يرونها‭ ‬بقايا‭ ‬تفاحة‭ ‬مقضومة،‭ ‬بينما‭ ‬يراها‭ ‬آخرون‭ ‬وجهين‭ ‬متواجهين‭. ‬وأضافت‭ “‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬التفاحة‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬لك،‭ ‬فأنت‭أكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية
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