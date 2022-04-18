الصباح الفني
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وهم بصري يكشف طبعك شاركت قناة “برايت صايد” على “تيك توك” صورة لوهم بصري قالت إنه يمكن المتابعين من رؤية مدى رضاهم عن حياتهم. وأوضحت القناة في تعليق صوتي على الصورة أن البعض يرونها بقايا تفاحة مقضومة، بينما يراها آخرون وجهين متواجهين. وأضافت “إذا كانت التفاحة ما يظهر لك، فأنتأكمل القراءة »
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