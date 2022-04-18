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“النقلة” تحرج “لمكتوب” و”ولاد الدرب”

منذ 25 ثانية
تشابه أحداثهما مع “العشق الممنوع” و”فضيلة وبناتها” التركيين ومسلسل أمريكي لمس متابعو أحداث مسلسل “لمكتوب”، من انتاج القناة الثانية “دوزيم”، تشابه أحداثه مع مسلسلين تركيين، ويتعلق الأمر بمسلسل “العشق الممنوع”، و”فضيلة وبناتها” واللذين بثتهما “دوزيم”. وبعد عرض الحلقات الأولى للمسلسل، اتضح أن هناك تشابها كبيرا في الأحداث، وهو ما يطرحأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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