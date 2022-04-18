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الصباح الفني

‭”‬عبيدات‭ ‬الرمى‭” ‬في‭ ‬جولة‭ ‬لـ‭ “‬لفراجة‭”‬

منذ 27 ثانية
تستعد‭ ‬فرقة‭ “‬عبيدات‭ ‬الرمى‭” ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬فنية‭ ‬لعرضها‭ ‬بعنوان‭ “‬لفراجة‭”‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستلتقي‭ ‬جمهورها‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬منها‭ ‬أكادير‭.‬ ويأتي‭ ‬تقديم‭ “‬لفراجة‭” ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬فكرتها‭ ‬وتأليفها‭ ‬وسينوغرافيا‭ ‬أحمد‭ ‬أمين‭ ‬الفاضيلي‭ ‬وإخراج‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬ولد‭ ‬عامر‭.‬ وتضرب‭ ‬فرقة‭ “‬عبيدات‭ ‬الرمى‭” ‬موعدا‭ ‬لجمهورها‭ ‬لمتابعة‭ ‬أحدث‭أكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية
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