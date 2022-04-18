الصباح الفني
”عبيدات الرمى” في جولة لـ “لفراجة”
تستعد فرقة “عبيدات الرمى” للقيام بجولة فنية لعرضها بعنوان “لفراجة”، حيث ستلتقي جمهورها بعدد من المدن منها أكادير. ويأتي تقديم “لفراجة” بدعم من المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، وهو عمل من فكرتها وتأليفها وسينوغرافيا أحمد أمين الفاضيلي وإخراج عبد الرزاق ولد عامر. وتضرب فرقة “عبيدات الرمى” موعدا لجمهورها لمتابعة أحدثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا