اذاعة وتلفزيون
“سربيس لعبيس” يجر انتقادات على إيكو
جمهور غاضب اعتبر أن الشخصية المراكشية لا تختزل في “أش بيتي” أثارت شخصية الفنان الكوميدي عبد الرحمن أوعابد الملقب بإيكو ضمن سلسلة “سربيس لعبيس” التي تعرض على قناة “إم بي سي 5” خلال رمضان الجاري، استياء شريحة واسعة من جمهوره، خاصة من أبناء مراكش الذين اعتبروها بمثابة إساءة إلى “الشخصيةأكمل القراءة »
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