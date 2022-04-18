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بنكيران يحذر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي صعدت قيادة العدالة والتنمية خطابها ضد الحكومة، مؤكدة أن تصريح عزيز أخنوش بأن «الحكومة لا تملك العصا السحرية» يؤكد أنها «تعاني أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل». وأكدت الأمانة العامة أن كل ما يقع هو نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي، ومهدتأكمل القراءة »
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