الرياضة
رسالة رياضية: وداد الركراكي
أظهر الوداد الرياضي مقومات فريق بطل في مسابقة عصبة الأبطال، بغض النظر عن توفقه في تدبير مباراة شباب بلوزداد، والطرد المتهور لجلال الداودي، وظروف المواجهة، وتوقيتها، كيف؟ مرة أخرى، تبين تطور الوداد على المستوى الفردي لأغلب لاعبي التركيبية البشرية الحالية، وهو أمر يحسب للمدرب وليد الركراكي ومساعديه عمر نجحي وإدريسأكمل القراءة »
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