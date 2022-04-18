اذاعة وتلفزيون
بوشناق و”الكارثة الفكرية”
دخل الفنان حميد بوشناق على خط الانتقادات الموجهة إلى رامز جلال بسبب برنامج الكاميرا الخفية، الذي يبث على عدة قنوات عربية خلال رمضان. ووجه الفنان حميد بوشناق انتقادا إلى برنامج رامز جلال على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قال فيه “الكارثة الفكرية والثقافية التي تعيشها الأمة بسبب المال الفاسد. الله يفيقناأكمل القراءة »
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