الرياضة
الرجاء يخسر جولة بالقاهرة
غضب على التحكيم والزنيتي أنقذ الفريق من هزيمة ثقيلة خرج الرجاء الرياضي بأقل الأضرار، في مواجهته للأهلي المصري، أول أمس (السبت)، بملعب السلام بالقاهرة، في ذهاب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، حين انهزم بهدفين لواحد. وعرفت المباراة جدلا كبيرا حول التحكيم، بعدما منح الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، ضربة جزاءأكمل القراءة »
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