fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 22 ثانية
الآغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭”‬،‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الذين‭ ‬أحبوك‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬فيك،‭ ‬هم‭ ‬لم‭ ‬يحبوا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فيك،‭ ‬هم‭ ‬أحبوا‭ ‬بعضك‭ ‬واستحملوا‭ ‬باقيك‭”.‬ لقراري كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬والقاصة‭ ‬سعيدة‭ ‬لقراري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أن‭ ‬يخطئ‭ ‬أطفالنا‭ ‬معناه‭ ‬أنهم‭ ‬نحو‭ ‬الإدراك‭ ‬يتجهون‭”.‬ كمال كتب‭ ‬الفنان‭ ‬عصام‭ ‬كمال‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة