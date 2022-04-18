الصباح الفني
قالوا
الآغا كتب الإعلامي مصطفى الآغا على صفحته على “انستغرام”، تدوينة جاء فيها “الذين أحبوك بكل ما فيك، هم لم يحبوا كل ما فيك، هم أحبوا بعضك واستحملوا باقيك”. لقراري كتبت الشاعرة والقاصة سعيدة لقراري تدوينة جاء فيها “أن يخطئ أطفالنا معناه أنهم نحو الإدراك يتجهون”. كمال كتب الفنان عصام كمالأكمل القراءة »
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