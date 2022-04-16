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نشرة إنذارية: طقس حار يوم غد الاحد وبعد غد الاثنين بعدد من أقاليم المملكة

منذ ساعتين
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أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت ، أنه سيتم تسجيل طقس حار يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين بعدد من أقاليم المملكة.

وأكدت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي ،أنه سيتم تسجيل درجات حرارة ما بين 36 و 39 درجة بكل من انزكان-آيت ملول، تيزنيت، سيدي افني، شتوكة-آيت باها، تارودانت وكلميم.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و 41 درجة بكل من طانطان، طرفاية، سمارة، بوجدور، العيون، اوسرد وواد الذهب .

منذ ساعتين
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