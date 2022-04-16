افتتاحية
شرود حقوقي!
حين ضغط شرطي أمريكي بركبته على عنق مواطن ببشرة سوداء حد الموت، في مشهد روع العالم، قبل سنتين، لم يقل أحد إن الإدارة الأمريكية تمارس التعذيب على رعاياها، وتعرضهم إلى معاملات عنصرية ومهينة وحاطة بالكرامة، بل اعتبره الجميع مجرد سلوك معزول من رجل أمن، ارتكب فعلا مشينا، ونال عقابه قضائيا.أكمل القراءة »
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