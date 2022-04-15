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الصباح الفني

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منذ 4 ساعات
سبب‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬باكرا‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع لعل‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬حقا‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬مبكرا‭ ‬دون‭ ‬مساعدة‭ ‬منبه‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬العمل،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬يكون‭ ‬مزعجا‭ ‬جدا‭ ‬عندما‭ ‬تستيقظ‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬ويعاني‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬رغم‭ ‬التخطيط‭ ‬للنوم‭ ‬مدة‭ ‬أطول‭. ‬ويشير‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نغفو‭أكمل القراءة »


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