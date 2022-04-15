الصباح الفني
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سبب الاستيقاظ باكرا نهاية الأسبوع لعل من الرائع حقا الاستيقاظ مبكرا دون مساعدة منبه خلال أسبوع العمل، لكن الأمر يكون مزعجا جدا عندما تستيقظ بشكل طبيعي مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع. ويعاني الكثيرون من الاستيقاظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع رغم التخطيط للنوم مدة أطول. ويشير الخبراء إلى أننا نغفوأكمل القراءة »
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