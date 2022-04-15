fbpx
الرياضة

لقجع يظفر بمنصب جديد بـ “فيفا”

منذ 4 ساعات
أصبح عضوا بلجنة تسيير الاتحادات الكروية ظفر فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بمسؤولية جديدة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد تعيينه عضوا في مجموعة العمل الخاصة باللجان المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون اتحادات كرة القدم. واختار الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، رئيس الجامعة لتولي هذه المهمة، التيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة