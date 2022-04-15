الرياضة
لقجع يظفر بمنصب جديد بـ “فيفا”
أصبح عضوا بلجنة تسيير الاتحادات الكروية ظفر فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بمسؤولية جديدة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد تعيينه عضوا في مجموعة العمل الخاصة باللجان المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون اتحادات كرة القدم. واختار الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، رئيس الجامعة لتولي هذه المهمة، التيأكمل القراءة »
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