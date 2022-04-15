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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 ساعات
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬عندما‭ ‬نراجع‭ ‬حياتنا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لنا‭ ‬كان‭ ‬مصادفة،‭ ‬وأن‭ ‬الخيبات‭ ‬الكبرى‭ ‬تأتي‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬سجاد‭ ‬فاخر‭ ‬فرشناه‭ ‬لاستقبال‭ ‬السعادة‭”‬‭.‬ تاج‭ ‬الدين كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬ساندية‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬احتفل‭ ‬بالحب،‭ ‬وإن‭ ‬أخبرك‭ ‬أحدهم‭ ‬أنه‭ ‬حرام،‭ ‬ارمه‭أكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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