الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “عندما نراجع حياتنا نجد أن أجمل ما حدث لنا كان مصادفة، وأن الخيبات الكبرى تأتي دوما على سجاد فاخر فرشناه لاستقبال السعادة”. تاج الدين كتبت الممثلة ساندية تاج الدين تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “احتفل بالحب، وإن أخبرك أحدهم أنه حرام، ارمهأكمل القراءة »
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