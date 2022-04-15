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خاص

البوطيين: 40 ألف صانع تقليدي بمكناس

منذ 4 ساعات
رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالجهة طالب الحكومة بدعم المواد الأولية أكد عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، أن قطاع الصناعة التقليدية، يشكل رافعة للتنمية، داعيا إلى الاهتمام بالعنصر البشري، وإيجاد حل لمشكل المواد الأولية. وطالب رئيس الغرفة في حوار مع “الصباح” الدولة بدعم الحرفيين في الموادأكمل القراءة »


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