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أسواق

فطور‭ ‬يناسب‭ ‬جميع‭ ‬الميزانيات‭ ‬‭‬في‭ “‬الغنوج”

منذ 15 ساعة
يخصص‭ ‬مطعم‭ “‬الغنوج‭” ‬في‭ ‬رمضان،‭ ‬تشكيلة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬وجبات‭ ‬الإفطار‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬الجيوب،‭ ‬وتتنوع‭ ‬بين‭ ‬الأكلات‭ ‬المغربية‭ ‬واللبنانية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أطباق‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬العالمي‭. ‬ وحدد‭ ‬المطعم،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأكل‭ ‬اللبناني،‭ ‬ثمن‭ ‬220‭ ‬درهما‭ ‬ل‭”‬فطور‭ ‬الغنوج‭ ‬المغربي‭ ‬اللبناني‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ “‬شوربة‭” ‬أو‭ “‬حريرة‭” ‬وبيضة‭ ‬مسلوقة‭ ‬وتمر‭ ‬و‭”‬شباكية‭” ‬وحليب‭ ‬وعصير‭أكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة


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