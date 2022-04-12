أسواق
فطور يناسب جميع الميزانيات في “الغنوج”
يخصص مطعم “الغنوج” في رمضان، تشكيلة متنوعة من وجبات الإفطار تناسب جميع الجيوب، وتتنوع بين الأكلات المغربية واللبنانية، إضافة إلى أطباق من المطبخ العالمي. وحدد المطعم، المتخصص في الأكل اللبناني، ثمن 220 درهما ل”فطور الغنوج المغربي اللبناني”، والذي يتكون من “شوربة” أو “حريرة” وبيضة مسلوقة وتمر و”شباكية” وحليب وعصيرأكمل القراءة »
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