الرياضة
الوداد يسابق الزمن لاستعادة مصابيه
يسافر إلى الجزائر غدا والجمهور حاضر في المباراة يسافر الوداد، غدا (الأربعاء)، صوب الجزائر في رحلة عادية، لمواجهة شباب بلوزداد السبت المقبل، بملعب 5 يوليوز، بداية من التاسعة، لحساب ذهاب ربع نهائي عصب الأبطال الإفريقية. ويسارع الطاقم الطبي لإعداد اللاعبين المصابين للمشاركة في المباراة، في مقدمتهم الظهير الأيسر يحيى عطيةأكمل القراءة »
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