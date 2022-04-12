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الرياضة

الوداد يسابق الزمن لاستعادة مصابيه

منذ 16 ساعة
يسافر إلى الجزائر غدا والجمهور حاضر في المباراة يسافر الوداد، غدا (الأربعاء)، صوب الجزائر في رحلة عادية، لمواجهة شباب بلوزداد السبت المقبل، بملعب 5 يوليوز، بداية من التاسعة، لحساب ذهاب ربع نهائي عصب الأبطال الإفريقية. ويسارع الطاقم الطبي لإعداد اللاعبين المصابين للمشاركة في المباراة، في مقدمتهم الظهير الأيسر يحيى عطيةأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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