الرياضة
المنتخب النسوي يتعرف على منافسيه في 25 أبريل
11 منتخبا ضمنت تأهلها إلى «كان» المغرب 2022 حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم 25 أبريل الجاري، لإجراء قرعة نهائيات كأس إفريقيا للمنتخبات النسوية، المقرر إجراؤها بالمغرب، في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل. وأعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن القرعة ستجرى في الثامنة والنصف، حسب التوقيت العالمي، الذي يصادف التوقيتأكمل القراءة »
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