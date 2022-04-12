الرياضة
رمضان: التداريب والمباريات بعد الإفطار
الاختصاصي في الطب الرياضي أكد أهمية اختيار الوقت والمدة قال الطبيب محسن رمضان، اختصاصي في الطب الرياضي، إن ممارسة الرياضة أثناء الصيام، تتطلب اختيار الوقت والمدة المناسبة. وكشف رمضان في حوار مع «الصباح»، مجموعة من الاحتياطات والنصائح الواجب استحضارها قبل ممارسة الرياضة، خلال الصيام. وفي ما يلينص الحوار: كيف يمكنأكمل القراءة »
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