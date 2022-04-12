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الرياضة

آسفي يتدرب بالمسيرة بعد 18 شهرا

منذ 16 ساعة
تدخلات دفعت إدارة الملعب إلى التراجع عن قرارها أسفرت تدخلات مسؤولين بآسفي عن إقناع إدارة ملعب المسيرة الخضراء بالتراجع عن قرار منع الأولمبيك من إجراء تداريبه على أرضيته. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مسيري الفريق العبدي استنجدوا بهؤلاء المسؤولين، من أجل التدخل لدى الشركة التي تشرف على الملعب للسماحأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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