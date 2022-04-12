الرياضة
“الماص” دون ملعب
صدمت إدارة المركب الرياضي بفاس المغرب الفاسي بعد قرار إغلاق الملعب الرئيسي، إضافة إلى الملعب الخاص بالتداريب أسبوعين، بسبب إصلاح العشب، كما أن أرضية ملعب مدرسة «الماص» تخضع بدورها لإصلاحات، تهم زرع عشب طبيعي. وفتحت إدارة «الماص» مفاوضات مع الشركة الخاصة بتدبير المركب الرياضي بفاس من أجل السماح للفريق باستقبال مباراتهأكمل القراءة »
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