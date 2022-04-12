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الرياضة

خريبكة يودع مدربه ديبيرو

منذ 16 ساعة
توفي المدرب البلجيكي الشهير هنري ديبيرو، واحد من الأطر التقنية التي تألقت مع أولمبيك خريبكة، في عهد الرئيس السابق أحمد شاربي، عن عمر ناهز 78 سنة، بعد صراع طويل مع المرض. وقاد الراحل ديبيرو أولمبيك خريبكة، في أول مشاركة بعصبة الأبطال الإفريقية في 2008، رغم الإقصاء أمام أسيك ميموزا الإيفواري،أكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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