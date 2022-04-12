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الرياضة

المصري يطلب 10 آلاف مشجع أمام بركان

منذ 16 ساعة
الفريق المغربي يتفوق على البورسعيدي في القيمة التسويقية بعث المصري البورسعيدي رسالة إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية، يطلب منها بحضور عشرة آلاف مشجع، لمساندة الفريق في مباراته المرتقبة أمام نهضة بركان، والمقرر إجراؤها الأحد المقبل في الثامنة مساء، بملعب برج العرب، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.أكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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