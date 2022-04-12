الرياضة
الملايير تنتظر الأسود بالمونديال
500 مليون من «كاف» تنضاف إلى 12 مليارا من «فيفا» علمت “الصباح” أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، خصصت 500 مليون للمنتخب الوطني، من أجل التحضير لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة المتراوحة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وستمنح “كاف” هذا المبلغ لجميع المنتخبات الخمسة المتأهلةأكمل القراءة »
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