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الرياضة

“كاف” تحسم جدل تصفيات “الشان”

منذ 15 ساعة
حددت 28 أبريل موعدا للقرعة والمحلي يتعرف على تاريخ مباراتي ليبيا قطعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» الشك باليقين، عندما حسمت في تنظيم النسخة المقبلة لبطولة إفريقيا للمحليين، بعدما حامت الشكوك حول إمكانية إلغائها. وألمحت «كاف» في وقت سابق إلى إمكانية إلغاء «الشان»، نزولا عند رغبة بعض الاتحادات الإفريقية، خصوصاأكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة


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