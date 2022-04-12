fbpx
الصباح الفني

التاويل‭ ‬وسط‭ ‬انتقادات

منذ 15 ساعة
عادل‭ ‬التاويل‭  (‬خاص‭)‬
وجد‭ ‬صانع‭ ‬المحتوى‭ ‬عادل‭ ‬التاويل،‭ ‬نفسه‭ ‬وسط‭ ‬انتقادات‭ ‬كثيرة،‭ ‬بسبب‭ “‬ستوريات‭ ‬ليلية‭”‬،‭ ‬ينشرها‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬كشف‭ ‬فيها،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬بعض‭ ‬النشطاء،‭ ‬معلومات‭ ‬خاطئة‭ ‬عن‭ ‬أصل‭ ‬أطعمة‭  ‬يشتهر‭  ‬المغاربة‭ ‬بإعدادها،‭ ‬ومن‭ ‬تقاليدهم‭.‬ ونسب‭ ‬التاويل‭ ‬حسب،‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬صفحات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حلوى‭ “‬الشباكية‭” ‬لتركيا،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ساعة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة