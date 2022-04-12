الصباح الفني
التاويل وسط انتقادات
وجد صانع المحتوى عادل التاويل، نفسه وسط انتقادات كثيرة، بسبب “ستوريات ليلية”، ينشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، كشف فيها، حسب ما أكده بعض النشطاء، معلومات خاطئة عن أصل أطعمة يشتهر المغاربة بإعدادها، ومن تقاليدهم. ونسب التاويل حسب، ما أكدته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حلوى “الشباكية” لتركيا، وأكد أنأكمل القراءة »
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