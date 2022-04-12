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منذ 15 ساعة
‭”‬إنوي‭”‬ تقترح‭ “‬إنوي‭”‬،‭ ‬لمناسبة‭ ‬حملتها‭ “‬حياتي‭ ‬ماكس‭ ‬ديبي‭” ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي،‭ ‬عروضا‭ ‬استثنائية‭ ‬للأنترنت‭ ‬عالي‭ ‬الصبيب،‭ ‬وفي‭ ‬متناول‭ ‬الجميع،‭ ‬ستمكن‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ربط‭ ‬مثالي‭ ‬بالأنترنت‭ ‬وبأفضل‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬ويمنح‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ (‬فيبر‭ ‬أوبتيك‭) ‬للعلامة‭ “‬فورفي‭” ‬من‭ ‬50‭ “‬ميغا‭” ‬بسعر‭ ‬استثنائي‭ ‬حدد‭ ‬في‭ ‬249‭ ‬درهما‭ ‬للشهر‭أكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة


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