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”إنوي” تقترح “إنوي”، لمناسبة حملتها “حياتي ماكس ديبي” مع النجم الدولي أشرف حكيمي، عروضا استثنائية للأنترنت عالي الصبيب، وفي متناول الجميع، ستمكن من الاستفادة من ربط مثالي بالأنترنت وبأفضل التكنولوجيا. ويمنح الاشتراك في عرض الألياف البصرية (فيبر أوبتيك) للعلامة “فورفي” من 50 “ميغا” بسعر استثنائي حدد في 249 درهما للشهرأكمل القراءة »
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