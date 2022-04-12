أسواق
”سوني” تطلق سماعات متطورة
أطلقت “سوني” سماعات أذن جديدة لاسلكية “لينك بادس”، مصممة على شكل حلقة مفتوحة بمنطقة استماع شفافة، وحجم فائق الصغر يلائم الأذن على أكمل وجه، وتضمن نقاء الصوت وجودة الاتصال. وتمتاز وحدة تشغيل الحلقة المتطورة باحتوائها على مركز مفتوح يتكون من غشاء رقيق لتحقيق الشفافية، ما يسمح بسماع الأصوات المحيطة بكلأكمل القراءة »
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