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أسواق

‭”‬سوني‭” ‬تطلق‭ ‬سماعات‭ ‬متطورة

منذ 15 ساعة
أطلقت‭ “‬سوني‭” ‬سماعات‭ ‬أذن‭ ‬جديدة‭ ‬لاسلكية‭ “‬لينك‭ ‬بادس‭”‬،‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حلقة‭ ‬مفتوحة‭ ‬بمنطقة‭ ‬استماع‭ ‬شفافة،‭ ‬وحجم‭ ‬فائق‭ ‬الصغر‭ ‬يلائم‭ ‬الأذن‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬وتضمن‭ ‬نقاء‭ ‬الصوت‭ ‬وجودة‭ ‬الاتصال‭.‬ وتمتاز‭ ‬وحدة‭ ‬تشغيل‭ ‬الحلقة‭ ‬المتطورة‭ ‬باحتوائها‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬مفتوح‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬غشاء‭ ‬رقيق‭ ‬لتحقيق‭ ‬الشفافية،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بسماع‭ ‬الأصوات‭ ‬المحيطة‭ ‬بكل‭أكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة


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