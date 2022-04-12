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الرياضة

جماهير “الواف” تهاجم الجامعي

منذ 16 ساعة
الفريق عجز عن الفوز على «الطاس» وتعقدت وضعيته في أسفل الترتيب هاجمت جماهير الوداد الفاسي رئيس الفريق حسن الجامعي بعد إعلان الحكم نبيل برقية نهاية المباراة أمام الاتحاد البيضاوي “الطاس” بالتعادل بهدفين لمثلهما، مطالبين برحيله. وهذه هي المرة الثانية التي تهاجم فيها جماهير الوداد الفاسي حسن الجامعي،مطالبة بضرورة رحيله لسوء النتائج،أكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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