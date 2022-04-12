أسواق
تتويج منتجات السنة
31 منتوجا من فئات مختلفة اعتبرها المستهلكون المغاربة الأفضل في 2022 تم، أخيرا، تتويج 31 علامة من فئات مختلفة، “منتوجات السنة”، في تظاهرة “انتخب منتج العام” التي تنظم للسنة الخامسة على التوالي، ويتم خلالها اختيار مجموعة من المنتجات التي صوت عليها المستهلكون المغاربة بسبع مناطق من مختلف أنحاء المغرب، لتكونأكمل القراءة »
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