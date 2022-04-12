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أسواق

تتويج‭ ‬منتجات‭ ‬السنة

منذ 16 ساعة
أفضل‭ ‬منتجات‭ ‬السنة‭ ‬حسب‭ ‬دراسة‭ ‬شملت‭ ‬3000‭ ‬مستهلك‭ ‬مغربي‭ (‬خاص‭)‬
31‭ ‬منتوجا‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة‭ ‬اعتبرها‭ ‬المستهلكون‭ ‬المغاربة‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬2022 تم،‭ ‬أخيرا،‭ ‬تتويج‭ ‬31‭ ‬علامة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة،‭ “‬منتوجات‭ ‬السنة‭”‬،‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ “‬انتخب‭ ‬منتج‭ ‬العام‭” ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬للسنة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ويتم‭ ‬خلالها‭ ‬اختيار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬صوت‭ ‬عليها‭ ‬المستهلكون‭ ‬المغاربة‭ ‬بسبع‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المغرب،‭ ‬لتكون‭أكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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