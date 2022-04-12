fbpx
الرياضة

الرجاء يجتاز فخ بني ملال

منذ 16 ساعة
عانى كثيرا قبل التأهل وديربي مع الوداد في الربع تأهل الرجاء الرياضي إلى ربع نهائي كأس العرش، عقب فوزه بصعوبة على رجاء بني ملال مساء أول أمس (الأحد)، في المباراة التي جرت على أرضية الملعب الشرفي بني ملال برسم ثمن نهائي كأس العرش. واحتكم الفريقان إلى الضربات الترجيحية، التي حسمهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ساعة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة