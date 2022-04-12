الرياضة
الرجاء يجتاز فخ بني ملال
عانى كثيرا قبل التأهل وديربي مع الوداد في الربع تأهل الرجاء الرياضي إلى ربع نهائي كأس العرش، عقب فوزه بصعوبة على رجاء بني ملال مساء أول أمس (الأحد)، في المباراة التي جرت على أرضية الملعب الشرفي بني ملال برسم ثمن نهائي كأس العرش. واحتكم الفريقان إلى الضربات الترجيحية، التي حسمهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا