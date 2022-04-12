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أسواق

‭”‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ “‬يسير‭ ‬ماركت

منذ 15 ساعة
أطلق‭ “‬يسير‭”‬،‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬السريعة،‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭. ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬ب‭”‬يسير‭ ‬ماركت‭” ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بإيصال‭ ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ “‬دارك‭ ‬ستور‭” ‬أو‭ ‬متجر‭ ‬بدون‭ ‬زبناء،‭ ‬متوفر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ “‬يسير‭ ‬إكسبرس‭”‬،‭ ‬وتنحصر‭ ‬مهمته‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬التخزين‭ ‬والتسليم،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬إمكانية‭ ‬تسوق‭ ‬المنتجات‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭أكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة


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