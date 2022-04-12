أسواق
”إطلاق خدمة “يسير ماركت
أطلق “يسير”، الفاعل في التجارة السريعة، خدمة جديدة. ويتعلق الأمر ب”يسير ماركت” التي تسمح بإيصال المشتريات في وقت قياسي، وهو عبارة عن “دارك ستور” أو متجر بدون زبناء، متوفر على تطبيق “يسير إكسبرس”، وتنحصر مهمته فقط في التخزين والتسليم، مع منح إمكانية تسوق المنتجات الأساسية من بين أكثر من 1000أكمل القراءة »
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