الرياضة
غوفان بطلا لجائزة الحسن الثاني
الدورة تميزت بتكريم البطلة السابقة بهية محتسن توج البلجيكي دافيد غوفان، أول أمس (الأحد)، بلقب الدورة 36 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، التي احتضنتها ملاعب النادي الملكي للتنس بمراكش، عقب تغلبه في مباراة النهاية، على السلوفاكي أليكس مولكان، بمجموعتين لواحدة. وفاز غوفان (74 عالميا)، في نصف النهاية على الأرجنتيني فيديريكوأكمل القراءة »
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