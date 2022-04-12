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الصباح الفني

حليفي‭ ‬يصدر‭ “‬مديح‭ ‬الجنون‭”‬

منذ 15 ساعة
غلاف‭ ‬الكتاب‭     (‬خاص‭)‬
رواية‭ ‬للمعماري‭ ‬الشاب‭ ‬توجت‭ ‬بجائزة‭ ‬الرافدين‭ ‬بلبنان صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للمعماري‭ ‬المغربي‭ ‬علاء‭ ‬حليفي،‭ ‬مؤلّف‭  ‬بعنوان‭ “‬مديح‭ ‬الجنون‭” ‬عن‭ ‬دار‭ ‬الرافدين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬دار‭ ‬درج‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬بلبنان‭.‬ يرسم‭ ‬علاء‭ ‬حليفي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤلفه‭  ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بالدورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬الرافدين‭ ‬الدولية‭ ‬للكتاب‭ ‬الأول‭ ‬بلبنان،‭ ‬ملامح‭ ‬مدينة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬بين‭ ‬المتخيل‭أكمل القراءة »


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