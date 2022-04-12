الصباح الفني
حليفي يصدر “مديح الجنون”
رواية للمعماري الشاب توجت بجائزة الرافدين بلبنان صدر حديثا للمعماري المغربي علاء حليفي، مؤلّف بعنوان “مديح الجنون” عن دار الرافدين بالتعاون مع دار درج للنشر والتوزيع بلبنان. يرسم علاء حليفي، من خلال مؤلفه الذي توج بالدورة الأخيرة من جائزة الرافدين الدولية للكتاب الأول بلبنان، ملامح مدينة الدار البيضاء بين المتخيلأكمل القراءة »
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