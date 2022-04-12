fbpx
اذاعة وتلفزيون

مشاهير

منذ 15 ساعة
رئيس في “خطة مازنجر” بدأت السبت الماضي الفنانة ياسمين رئيس تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي “خطة مازنجر”، الذي تتقاسم بطولته مع الممثل حمدي الميرغني، وهو من إخراج رامي رزق الله. وينتمي الفيلم السينمائي لنوعية الأعمال الكوميدية الساخرة. وانتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة. حدادأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ساعة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة