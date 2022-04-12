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رئيس في “خطة مازنجر” بدأت السبت الماضي الفنانة ياسمين رئيس تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي “خطة مازنجر”، الذي تتقاسم بطولته مع الممثل حمدي الميرغني، وهو من إخراج رامي رزق الله. وينتمي الفيلم السينمائي لنوعية الأعمال الكوميدية الساخرة. وانتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة. حدادأكمل القراءة »
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