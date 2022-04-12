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الصباح الفني

قالوا

منذ 16 ساعة
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬في‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬بين‭ ‬الأمل‭ ‬واليأس‭ ‬مسافة‭ ‬صغيرة‭ ‬يصنعها‭ ‬البشر‭”.‬ الإبراهيمي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬الإبراهيمي،‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬بعين‭ ‬التفاؤل‭ ‬إلى‭ ‬الوجود،‭ ‬لرأيت‭ ‬الجمال‭ ‬شائعا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ذراته‭”.‬ بناصر كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬بناصر‭ ‬على‭ ‬حسابها‭أكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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