الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة في صفحته بفيسبوك جاء فيها “بين الأمل واليأس مسافة صغيرة يصنعها البشر”. الإبراهيمي كتبت الممثلة فاطمة الزهراء الإبراهيمي، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود، لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته”. بناصر كتبت الممثلة فاطمة الزهراء بناصر على حسابهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا